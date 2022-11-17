В Петербурге пройдет выставочный командный турнир с участием Кузнецовой, Мыскиной, Весниной, Троицки, Типсаревича

Теги Светлана Кузнецова Анастасия Мыскина Елена Веснина Янко Типсаревич ATP WTA Виктор Троицки Теннис

В Санкт-Петербурге 1-4 декабря пройдет командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

Соревнования проведут организаторы петербургских турниров ATP 250 и WTA 500, не вошедших в календари следующего сезона.

На турнире выступят шесть смешанных команд: в состав каждой войдут игрок АТР, игрок WTA и играющий капитан.

Сообщается, что участие примут «игроки топ-50 мирового рейтинга, включая лучших российских игроков». Играющими капитанами будут Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Виктор Троицки, Янко Типсаревич.

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