В Петербурге пройдет выставочный командный турнир с участием Кузнецовой, Мыскиной, Весниной, Троицки, Типсаревича

В Санкт-Петербурге 1-4 декабря пройдет командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

Соревнования проведут организаторы петербургских турниров 250 и 500, не вошедших в календари следующего сезона.

На турнире выступят шесть смешанных команд: в состав каждой войдут игрок АТР, игрок WTA и играющий капитан.

Сообщается, что участие примут «игроки топ-50 мирового рейтинга, включая лучших российских игроков». Играющими капитанами будут , , , , .

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