Надаль не выйдет из группы на итоговом турнире ATP

Теги Рафаэль Надаль ATP ATP Finals Тэйлор Фриц Каспер Рууд Теннис

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль потерял шансы на выход в плей-офф итогового турнира ATP.

Это произошло после того, как испанец проиграл первые два матча в группе, а Каспер Рууд взял первый сет у Тэйлора Фрица. Если бы Фриц победил в двух партиях, то Надаль сохранял бы шансы на плей-офф.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» отобрался на итоговый 18-й раз, но выступил всего 11-й. Он пятый раз не вышел из группы (один раз снялся после первого матча).

Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

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