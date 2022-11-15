Надаль не выйдет из группы на итоговом турнире ATP

Вторая ракетка мира потерял шансы на выход в плей-офф итогового турнира .

Это произошло после того, как испанец проиграл первые два матча в группе, а взял первый сет у . Если бы Фриц победил в двух партиях, то Надаль сохранял бы шансы на плей-офф.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» отобрался на итоговый 18-й раз, но выступил всего 11-й. Он пятый раз не вышел из группы (один раз снялся после первого матча).

Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

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