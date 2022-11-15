Надаль не выйдет из группы итогового, если Рууд выиграет сет у Фрица

Теги Рафаэль Надаль ATP ATP Finals Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Сегодня вечером Рафаэль Надаль может потерять шансы на выход из группы итогового турнира ATP. Испанец проиграл первые два матча в Турине.

Надаль точно не выйдет в плей-офф, если в вечернем матче Каспер Рууд возьмет сет у Тэйлора Фрица.

Если Фриц выиграет в двух партиях, то Надаль сохранит шансы на полуфинал, но для этого ему нужно будет в четверг в двух сетах победить Рууда. Кроме того, Фриц должен будет в двух сетах обыграть Феликса Оже-Альяссима. Тогда есть возможность, что испанец попадет в плей-офф по разнице геймов.

Если Надаль не выйдет из группы, то 19-летний Карлос Алькарас закончит сезон первой ракеткой мира.

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