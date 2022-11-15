Оже-Альяссим о том, что бы молодой Феликс подумал о победе над Надалем: «Думаю, он бы в это не поверил»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою первую победу над Рафаэлем Надалем. После матча на итоговом турнире ATP (6:3, 6:4) его спросили, что бы молодой Феликс подумал о такой победе.
«Он бы подумал, что это очень классно. Думаю, он бы в это не поверил.
Не знаю, из-за того, что я не был уверен, что когда-нибудь окажусь в таком положении, из-за того, что мог об этом только мечтать.
А еще из-за огромной разницы в возрасте – которая только доказывает, какой он большой чемпион. В 36 лет он по-прежнему борется с ребятами чуть за 20, у него полно энергии, он отлично двигается, мощно подает. Он по-прежнему остается хорошим примером для подражания».
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