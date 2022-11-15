Надаль проиграл четыре матча подряд и повторил самую длинную серию поражений на уровне ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» на итоговом турнире проиграл – 3:6, 4:6.

Надаль не реализовал ни одного из пяти брейк-пойнтов, а сам дважды проиграл подачу – один раз с 40:0, а второй с 40:15.

Для испанца это четвертое поражение подряд. Ранее он проиграл четвертый круг , второй круг в Париже и первый матч на итоговом.

Четыре поражения подряд – это самая длинная серия Надаля на уровне ATP. Ранее он проигрывал четыре матча подряд в 2003-2004-м и в 2009-м.

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