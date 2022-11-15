Надаль проиграл четыре матча подряд и повторил самую длинную серию поражений на уровне ATP
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль на итоговом турнире ATP проиграл Феликсу Оже-Альяссиму – 3:6, 4:6.
Надаль не реализовал ни одного из пяти брейк-пойнтов, а сам дважды проиграл подачу – один раз с 40:0, а второй с 40:15.
Для испанца это четвертое поражение подряд. Ранее он проиграл четвертый круг US Open, второй круг в Париже и первый матч на итоговом.
Четыре поражения подряд – это самая длинная серия Надаля на уровне ATP. Ранее он проигрывал четыре матча подряд в 2003-2004-м и в 2009-м.
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