Медведев о недопуске россиян до командных турниров: «Ожидал этого решения. Если говорить об «Уимблдоне», то думаю, что все могло быть иначе»
Пятая ракетка мира Даниил Медведев ответил, как относится к недопуску россиян до командных турниров.
– Для вас и всех российских игроков это был трудный год из-за «Уимблдона» и всего остального. На следующей неделе пройдет Кубок Дэвиса, в котором Россия не сможет принять участие. Вас это по-прежнему сильно беспокоит или вы этого ожидали? Я не говорю, что вас это не волнует, но, может, сейчас это менее важно, чем пять месяцев назад?
– Смотря о чем речь. Некоторые вещи, безусловно, остаются важными. Некоторые не так важны.
Что касается Кубка Дэвиса и United Cup, где мы тоже не сможем сыграть, то я ожидал этого решения. Если говорить об «Уимблдоне», то думаю, что все могло быть иначе.
Опять же, у меня такой образ жизни: я должен внимательно следить за своим самочувствием. Делать что должен, а я теннисист. Я хочу успешно тренироваться, выигрывать матчи, побеждать на турнирах. Я очень разочарован, что сегодня [в матче против Андрея Рублева] мне это не удалось.
Да, жизнь и так непростая штука, а еще нужно много внимания уделять себе.
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