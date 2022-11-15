Медведев о недопуске россиян до командных турниров: «Ожидал этого решения. Если говорить об «Уимблдоне», то думаю, что все могло быть иначе»

Теги Уимблдон Кубок Дэвиса ATP Даниил Медведев United Cup Теннис

Пятая ракетка мира Даниил Медведев ответил, как относится к недопуску россиян до командных турниров.

– Для вас и всех российских игроков это был трудный год из-за «Уимблдона» и всего остального. На следующей неделе пройдет Кубок Дэвиса, в котором Россия не сможет принять участие. Вас это по-прежнему сильно беспокоит или вы этого ожидали? Я не говорю, что вас это не волнует, но, может, сейчас это менее важно, чем пять месяцев назад?

– Смотря о чем речь. Некоторые вещи, безусловно, остаются важными. Некоторые не так важны.

Что касается Кубка Дэвиса и United Cup, где мы тоже не сможем сыграть, то я ожидал этого решения. Если говорить об «Уимблдоне», то думаю, что все могло быть иначе.

Опять же, у меня такой образ жизни: я должен внимательно следить за своим самочувствием. Делать что должен, а я теннисист. Я хочу успешно тренироваться, выигрывать матчи, побеждать на турнирах. Я очень разочарован, что сегодня [в матче против Андрея Рублева] мне это не удалось.

Да, жизнь и так непростая штука, а еще нужно много внимания уделять себе.

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