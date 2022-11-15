Медведев о недопуске россиян до командных турниров: «Ожидал этого решения. Если говорить об «Уимблдоне», то думаю, что все могло быть иначе»

Пятая ракетка мира ответил, как относится к недопуску россиян до командных турниров.

– Для вас и всех российских игроков это был трудный год из-за и всего остального. На следующей неделе пройдет , в котором Россия не сможет принять участие. Вас это по-прежнему сильно беспокоит или вы этого ожидали? Я не говорю, что вас это не волнует, но, может, сейчас это менее важно, чем пять месяцев назад?

– Смотря о чем речь. Некоторые вещи, безусловно, остаются важными. Некоторые не так важны.

Что касается Кубка Дэвиса и United Cup, где мы тоже не сможем сыграть, то я ожидал этого решения. Если говорить об «Уимблдоне», то думаю, что все могло быть иначе.

Опять же, у меня такой образ жизни: я должен внимательно следить за своим самочувствием. Делать что должен, а я теннисист. Я хочу успешно тренироваться, выигрывать матчи, побеждать на турнирах. Я очень разочарован, что сегодня [в матче против ] мне это не удалось.

Да, жизнь и так непростая штука, а еще нужно много внимания уделять себе.

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