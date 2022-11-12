Циципас о том, что может стать №1 по итогам сезона: «Может быть, это случится сейчас, может быть – потом. Это марафон, а не спринт»

прокомментировал то, что может стать первой ракеткой мира по итогам сезона. Для этого ему нужно выиграть пять из пяти матчей на итоговом турнире ATP.

«Я очень настроен, для меня огромная честь бороться за первую строчку рейтинга. Потому что это всегда было моей мечтой, еще с детства, – получить корону первой ракетки мира.

Это бы очень много для меня значило. Но я постараюсь сохранять спокойствие, думать не о конечной точке, а о пути, потому что путь – это самое важное.

Для меня важнее показывать хороший теннис и получать удовольствие на корте, чем сходить с ума по первой строчке рейтинга. Может быть, я займу ее сейчас, может быть – потом. Это марафон, а не спринт».

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