Медведев о фаворитах итогового: «Искренне считаю, что все могут выиграть этот титул»
Даниил Медведев рассказал, кого считает фаворитом итогового турнира ATP.
«На итоговом турнире все – фавориты. Это последний турнир года, к нему невозможно быть полностью готовым психологически и физически, но это необходимо, потому что тут во всех матчах ты играешь с топами. А это тяжело.
Я искренне считаю, что все могут выиграть этот титул».
В первом матче Медведев сыграет с Андреем Рублевым. Встреча пройдет в понедельник не ранее 16:00 по московскому времени.
Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP
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