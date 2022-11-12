Медведев о фаворитах итогового: «Искренне считаю, что все могут выиграть этот титул»

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, кого считает фаворитом итогового турнира ATP.

«На итоговом турнире все – фавориты. Это последний турнир года, к нему невозможно быть полностью готовым психологически и физически, но это необходимо, потому что тут во всех матчах ты играешь с топами. А это тяжело.

Я искренне считаю, что все могут выиграть этот титул».

В первом матче Медведев сыграет с Андреем Рублевым. Встреча пройдет в понедельник не ранее 16:00 по московскому времени.

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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Кто выиграет итоговый турнир ATP?
2431 голос
Даниил Медведев
23%
Даниил Медведев
Андрей Рублев
3%
Андрей Рублев
Новак Джокович
46%
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
14%
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
4%
Стефанос Циципас
Каспер Рууд
3%
Каспер Рууд
Феликс Оже-Альяссим
5%
Феликс Оже-Альяссим
Тэйлор Фриц
2%
Тэйлор Фриц

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