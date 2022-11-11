Елена Веснина: «У Медведева и Рублева хорошие шансы выйти из группы на итоговом турнире»

Теги Елена Веснина ATP ATP Finals Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Елена Веснина прокомментировала результаты жеребьевки итогового турнира ATP.

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович и Стефанос Циципас попали в одну группу.

«Попадание Даниила и Андрея в одну группу увеличивает шансы, что кто-то из них точно будет иметь одну победу. Это очень важно. Так как это групповой этап, то выйти в полуфинал может даже игрок, у которого одна победа и два поражения. Потому что потом идет подсчет на очки, геймы и так далее. Безусловно хотелось бы, чтобы прошли оба наших спортсмена. Но группа очень сильная. Новак Джокович является лидером и главным фаворитом. Но все возможно: это конец сезона, и те, кто попал на итоговый турнир, сделают все возможное, чтобы показать лучшие выступления.

И у Андрея, и у Даниила хорошие шансы пройти подгруппу, как минимум. Каждый из них хочет победить. Не имеет значения, что они партннры по команде и давние приятели. На корте они будут выяснять отношения, кто победит – тот лучший. Даниил предпочтительнее. Он и в рейтинге выше стоит, и более титулованный, и на год постарше. Но Рублев обыгрывал Медведева. Поэтому я думаю, что это будет очень интересное противостояние, и заранее отдать кому-то пальму первенства не хотелось бы», – приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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