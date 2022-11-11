Елена Веснина: «У Медведева и Рублева хорошие шансы выйти из группы на итоговом турнире»

Елена Веснина прокомментировала результаты жеребьевки итогового турнира ATP.

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович и Стефанос Циципас попали в одну группу.

«Попадание Даниила и Андрея в одну группу увеличивает шансы, что кто-то из них точно будет иметь одну победу. Это очень важно. Так как это групповой этап, то выйти в полуфинал может даже игрок, у которого одна победа и два поражения. Потому что потом идет подсчет на очки, геймы и так далее. Безусловно хотелось бы, чтобы прошли оба наших спортсмена. Но группа очень сильная. Новак Джокович является лидером и главным фаворитом. Но все возможно: это конец сезона, и те, кто попал на итоговый турнир, сделают все возможное, чтобы показать лучшие выступления.

И у Андрея, и у Даниила хорошие шансы пройти подгруппу, как минимум. Каждый из них хочет победить. Не имеет значения, что они партннры по команде и давние приятели. На корте они будут выяснять отношения, кто победит – тот лучший. Даниил предпочтительнее. Он и в рейтинге выше стоит, и более титулованный, и на год постарше. Но Рублев обыгрывал Медведева. Поэтому я думаю, что это будет очень интересное противостояние, и заранее отдать кому-то пальму первенства не хотелось бы», – приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе