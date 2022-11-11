Новак Джокович: «Победа в Турине была бы идеальным завершением сезона. Но впереди долгий путь, нужно играть с лучшими»

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Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на итоговом турнире ATP. Пятикратный чемпион попал в Красную группу вместе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Стефаносом Циципасом.

«Победа в Турине была бы идеальным завершением сезона, вишенкой на торте. Но впереди долгий путь, длинная неделя. Нужно играть с лучшими теннисистами мира. На этом турнире придется сыграть почти со всеми как минимум по одному матчу, с нетерпением этого жду. Но я много раз играл в таком формате, так что, надеюсь, опыт сыграет мне на руку.

Я не так молод, как остальные, и с моего первого итогового турнира прошло уже много времени. Но мне кажется, я в хорошей форме, особенно последние 4-5 месяцев. Я выиграл «Уимблдон» и большинство турниров в закрытом помещении, в которых участвовал перед итоговым.

У меня достаточно мотивации, для меня это очередной вызов. Думаю, матчи будут очень интенсивными, и уже с групповой стадии каждый из них нужно воспринимать как финал, не терять концентрацию. Так будет на каждом матче».

Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

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