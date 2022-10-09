Джокович о проблемах в сезоне-2022: «Все эти обстоятельства дают возможность научиться, вырасти и стать сильнее. Стараюсь сохранять оптимистичный настрой»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал о планах на конец сезона. После победы на турнире в Астане он квалифицировался на итоговый.

«Такую цель я ставил на эти несколько недель – обеспечить себе место в Турине, что я и сделал благодаря сегодняшней победе. И я очень этому рад. Можно немного, так сказать, расслабиться, на «Мастерсе» в Париже, который я планирую сыграть перед Турином. Так что план на данный момент такой: сыграть в Париже, потом поехать в Турин, закончить сезон и готовиться к следующему.

Этот год был довольно необычным, я еще никогда не сталкивался с такими ситуациями. Но я думаю, что все эти обстоятельства дают возможность научиться, вырасти и стать сильнее. Поэтому я стараюсь сохранять позитивный, оптимистичный настрой и быть открытым изменениям в моей игре, карьере и жизни. Потому что все постоянно развивается – и я тоже: я открыт всему новому и стараюсь учиться на корте и за его пределами.

Каждый год разный, поэтому трудно сравнивать. Я по-прежнему очень мотивирован и в хорошей форме. Не вижу причин останавливаться. Конечно, я хочу играть в лучший теннис на крупнейших турнирах мира. Но где бы я ни играл, я хочу победить. У меня всегда был такой подход. Но я знаю, что я не один такой, есть молодые ребята, которые бросают вызов нам, старичкам, это тоже здорово и интересно для спорта.

И я с нетерпением жду новых вызовов, которые ждут меня в оставшейся части сезона. У меня отличный настрой на предстоящие турниры, потому что я уверен в себе и выиграл много матчей в последние несколько недель. Посмотрим.

Межсезонье очень короткое, особенно в теннисе, следующий сезон не за горами и начинается еще до нового года. Я надеюсь, что получу разрешение на въезд в Австралию, потому что очень хочу там сыграть. Посмотрим. Сейчас я стараюсь получить удовольствие от побед, потому что в последние несколько недель я играл много и хорошо. А потом буду думать о следующем вызове», – сказал Джокович на пресс-конференции в Астане.

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