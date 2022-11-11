Кубок Билли Джин Кинг. Австралия, Великобритания, Чехия и Швейцария вышли в полуфинал

В четвертый день финального турнира КБДК завершился групповой этап.

Австралия, Великобритания, Чехия и Швейцария вышли в полуфинал.

Расписание Кубка Билли Джин на 12 ноября

Кубок Билли Джин Кинг

Глазго, Шотландия

8 – 13 ноября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда Швейцария Канада Италия Баланс Швейцария x W W 5:1 Канада L x W 4:2 Италия L L x 0:6

Швейцария – Канада – 2:1

Виктория Голубич (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада) – 2:6, 6:3, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:0, 7:5

Жиль Тайкманн/ Симона Уолтер (Швейцария) – Габриэла Дабровски/ Лейла Фернандес – 2:6, 1:6

Группа B

Команды Австралия Словакия Бельгия Баланс Австралия x W W 5:1 Словакия L x W 3:3 Бельгия L L x 1:5

Группа C

Команды Испания Казахстан Британия Баланс Испания x W L 3:3 Казахстан L x W 2:4 Великобритания W L x 4:2

Группа D

Команды Чехия США Польша Баланс Чехия x W W 4:2 США L x W 3:3 Польша L L x 2:4

Чехия – США – 2:1

Маркета Вондроушова (Чехия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:3, 6:3

Катерина Синякова (Чехия) – Коко Гауфф (США) – 7:6(1), 6:1

Каролина Мухова/ Каролина Плишкова (Чехия) – Мэдисон Киз/ Тэйлор Таунсенд (США) – 3:6, 3:6

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