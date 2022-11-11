Кубок Билли Джин Кинг. Австралия, Великобритания, Чехия и Швейцария вышли в полуфинал
В четвертый день финального турнира КБДК завершился групповой этап.
Австралия, Великобритания, Чехия и Швейцария вышли в полуфинал.
Расписание Кубка Билли Джин на 12 ноября
Кубок Билли Джин Кинг
Глазго, Шотландия
8 – 13 ноября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|Швейцария
|Канада
|Италия
|Баланс
|Швейцария
|x
|W
|W
|5:1
|Канада
|L
|x
|W
|4:2
|Италия
|L
|L
|x
|0:6
Швейцария – Канада – 2:1
Виктория Голубич (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада) – 2:6, 6:3, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:0, 7:5
Жиль Тайкманн/ Симона Уолтер (Швейцария) – Габриэла Дабровски/ Лейла Фернандес – 2:6, 1:6
Группа B
|Команды
|Австралия
|Словакия
|Бельгия
|Баланс
|Австралия
|x
|W
|W
|5:1
|Словакия
|L
|x
|
W
|3:3
|Бельгия
|
L
|L
|x
|1:5
Группа C
|Команды
|Испания
|Казахстан
|Британия
|Баланс
|Испания
|x
|W
|L
|3:3
|Казахстан
|L
|x
|W
|2:4
|Великобритания
|W
|L
|x
|4:2
Группа D
|Команды
|Чехия
|США
|Польша
|Баланс
|Чехия
|x
|W
|W
|4:2
|США
|L
|x
|W
|3:3
|Польша
|L
|L
|x
|2:4
Чехия – США – 2:1
Маркета Вондроушова (Чехия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:3, 6:3
Катерина Синякова (Чехия) – Коко Гауфф (США) – 7:6(1), 6:1
Каролина Мухова/ Каролина Плишкова (Чехия) – Мэдисон Киз/ Тэйлор Таунсенд (США) – 3:6, 3:6
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