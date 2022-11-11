Кубок Билли Джин Кинг. Австралия, Великобритания, Чехия и Швейцария вышли в полуфинал

Теги результаты Кубок Билли Джин Кинг WTA Теннис

В четвертый день финального турнира КБДК завершился групповой этап.

Австралия, Великобритания, Чехия и Швейцария вышли в полуфинал.

Расписание Кубка Билли Джин на 12 ноября

Кубок Билли Джин Кинг

Глазго, Шотландия

8 – 13 ноября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  Швейцария Канада Италия Баланс
Швейцария x  W W 5:1
Канада  L x W 4:2
Италия L  L x 0:6

 

Швейцария – Канада – 2:1

Виктория Голубич (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада) – 2:6, 6:3, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:0, 7:5 

Жиль Тайкманн/ Симона Уолтер (Швейцария) – Габриэла Дабровски/ Лейла Фернандес – 2:6, 1:6

Группа B

 

Команды  Австралия Словакия  Бельгия Баланс
Австралия x W  W 5:1
Словакия L x

W

 3:3
Бельгия

 L

 L x 1:5

  

Группа C

 

Команды  Испания Казахстан Британия Баланс
Испания x W 3:3
Казахстан L x W 2:4
Великобритания  L x 4:2

  

Группа D

 

Команды Чехия США Польша Баланс
Чехия x  W W 4:2
США  L x W 3:3
Польша L L x 2:4

 

Чехия – США – 2:1

Маркета Вондроушова (Чехия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:3, 6:3

Катерина Синякова (Чехия) – Коко Гауфф (США) – 7:6(1), 6:1

Каролина Мухова/ Каролина Плишкова (Чехия) – Мэдисон Киз/ Тэйлор Таунсенд (США) – 3:6, 3:6

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные