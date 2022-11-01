Кириос о том, что квалифицировался на парный итоговый: «Должен был и на одиночный»

считает, что должен был отобраться на итоговый турнир в одиночке.

Под твитом официального аккаунта о том, что они с квалифицировались на парный итоговый, Кириос написал: «Должен был и на одиночный».

Вероятно, он имел в виду, что на , где он дошел до финала, не разыгрывались рейтинговые очки.

Австралиец идет в гонке 22-м с 1870 очками. Если бы очки за «Большой шлем» учитывались, в нынешних обстоятельствах он все равно не попадал бы в Турин: его опережали бы все шесть уже отобравшихся игроков, а также , , , .

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