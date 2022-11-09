Вавринка о конфликте с Федерером из-за перепалки с его женой: «Хорошо, что тогда в коридорах и раздевалках не было камер»

прокомментировал конфликт с на итоговом турнире-2014. Тогда по ходу полуфинала у Вавринки случилась перепалка с женой Федерера, и она назвала его «нытиком».

«Про это можно кино снимать. Конечно, после матча было очень-очень высокое напряжение. Обе стороны были взвинчены. Хорошо, что тогда в коридорах и раздевалках не было камер.

Но в такие эмоциональные моменты нужно уметь отстраниться. Не забывать, что вы вместе пережили, подождать какое-то время, а потом спокойно все обсудить.

Нам нужно было помнить, что впереди еще финал Кубка Дэвиса. Я не мог позволить маленькому спору, который из-за эмоций вырос в большой, помешать нашей победе».

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