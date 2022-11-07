Джокович о настрое на итоговый: «Я стараюсь выиграть везде, где выступаю. Это не секрет»

прокомментировал настрой на итоговый турнир. В финале «Мастерса» в Париже он проиграл – 6:3, 3:6, 5:7.

«На этом этапе карьеры для меня важен каждый турнир. Я стараюсь выиграть везде, где выступаю. Это не секрет.

Именно с таким настроем я поеду в Турин. Я очень хорошо чувствую себя на корте, показываю очень, очень хороший теннис.

Конечно, я разочарован поражением, но я был очень близок. Победителя определили несколько розыгрышей. Но я показываю теннис высокого уровня, и у меня хорошие шансы. Конечно, там каждый матч будет как финал. Легких прогулок не будет.

Нужно быть готовым, свежим. Плюс в том, что там в группе между матчами есть день отдыха, так что будет время на восстановление.

Посмотрим. В прошлом году я там выступал, показал хорошую игру, дошел до полуфинала, провел упорный матч против Зверева, который потом взял титул. Так что я знаком с условиями. Мяч там лучше летит, потому что город на возвышенности. Все довольно быстро. Нужно хорошо подавать.

Я приеду за несколько дней до турнира, потренируюсь. Надеюсь, буду готов лучшим образом».

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