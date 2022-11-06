Пэр о том, что Маррей готов отказаться от алкоголя: «Энди, алкоголь – это самая важная вещь в списке 😂😂!!! Особенно для шотландцев!!»

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Энди Маррей и Бенуа Пэр в твиттере обсудили роль алкоголя в жизни.

Маррей ответил на вопрос комика Рики Джервейса, который спросил, от каких трех вещей из списка люди готовы отказаться: свобода слова, телевидение, смартфоны, бабушки и дедушки, алкоголь, домашние животные, обувь, лекарства, машины, слух.

Маррей выбрал алкоголь, обувь и смартфоны.

Пэр на это ответил: «Алкоголь??? 😳😳😳😰😰😥😥😥»

Маррей написал: «Я вроде где-то читал, что ты отказался от алкоголя, Бенуа! 😂»

Пэр ответил: «Энди, алкоголь – это самая важная вещь в списке 😂😂!!! Особенно для шотландцев!!»

А потом добавил: «ИЗВИНИ, СЭР ЭНДИ 🙌».

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