Докич о видео с избиением девушки на теннисном корте: «Меня это очень задело. Меня саму избили ногами до потери сознания за неделю до US Open»

Бывшая четвертая ракетка мира прокомментировала видео, на котором мужчина избил молодую девушку на теннисном корте.

Пять лет назад Докич выпустила автобиографию, в которой рассказала о насилии со стороны своего отца.

«Очень сложно говорить на эту тему. Меня это очень задело. Мне как человеку, прошедшему через это, было больно смотреть. Я знаю, каково это.

Я сама пережила подобное насилие: меня избили ногами до потери сознания за неделю до US Open, когда мне было 16 лет. И это был не единственный случай.

К сожалению, то, что происходит за закрытыми дверями, еще хуже. В этом нет никаких сомнений.

К сожалению, ситуация должна была зайти так далеко и попасть на такое длинное видео, чтобы мы увидели, как это выглядит на самом деле. Но теперь нам точно нужно действовать.

Именно об этом я говорила, когда рассказывала свою историю. Что такое случается, что я не первая и не последняя, но дело в том, как мы с этим боремся и достаточно ли мы делаем.

Такова реальность. К сожалению, это неприглядная сторона спорта и тенниса. И о ней нужно говорить. Я считаю, что об этом говорят недостаточно, и сейчас возникает вопрос, какие шаги предпринимаются.

Почему это происходит? Система явно не работает. Чего-то не хватает.

Я, конечно, постараюсь ускорить изменения. Этим я занималась все это время»

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