Оже-Альяссим о том, что подходит к итоговому лидером сезона по победам в залах: «Условия не особенно меняются, так что мне легче поддерживать уровень»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что подходит к итоговому турниру ATP лидером сезона по количеству побед в залах – он провел 31 матч и выиграл 27. Сейчас у него серия из 16 подряд побед в залах.
«В залах условия на корте не особенно меняются, так что мне легче поддерживать уровень. Меньше случайностей.
Предыдущие три недели мы играли одним и тем же мячом в одинаковых условиях. Здесь [в Париже] мячи другие, но после нескольких тренировок мне удалось привыкнуть. Это помогает моей игре.
В залах я всегда добивался больших успехов и надеюсь использовать это в будущем. Но вообще я надеюсь быть универсалом и хорошо играть везде: на «Больших шлемах», в Монреале и на всех турнирах по ходу сезона».
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