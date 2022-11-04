Оже-Альяссим о том, что подходит к итоговому лидером сезона по победам в залах: «Условия не особенно меняются, так что мне легче поддерживать уровень»

прокомментировал то, что подходит к итоговому турниру лидером сезона по количеству побед в залах – он провел 31 матч и выиграл 27. Сейчас у него серия из 16 подряд побед в залах.

«В залах условия на корте не особенно меняются, так что мне легче поддерживать уровень. Меньше случайностей.

Предыдущие три недели мы играли одним и тем же мячом в одинаковых условиях. Здесь [в Париже] мячи другие, но после нескольких тренировок мне удалось привыкнуть. Это помогает моей игре.

В залах я всегда добивался больших успехов и надеюсь использовать это в будущем. Но вообще я надеюсь быть универсалом и хорошо играть везде: на «Больших шлемах», в Монреале и на всех турнирах по ходу сезона».

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