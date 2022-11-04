Оже-Альяссим о том, что Кириос спрашивал, когда он проиграет: «Посмотрим. Я на этом не сосредотачиваюсь»

прокомментировал твит о его победной серии. После того, как вчера канадец выиграл 15-й матч подряд, Кириос написал: «Когда же Феликс проиграет?»

Сегодня Оже-Альяссим обыграл (6:1, 6:4) и одержал 16-ю победу подряд.

– Я не видел этот твит. Приятно, что он такое спрашивает (улыбается).

Посмотрим, когда я проиграю. Я на этом не сосредотачиваюсь. Конечно, я наслаждаюсь серией, но выхожу на каждый матч с тем же настроем, с тем же желанием бороться и сосредоточенностью. По крайней мере, стараюсь. Я просто выкладываюсь, и мы посмотрим, как кончится эта неделя.

– По вашему впечатлению, причины прорыва психологические или игровые?

– После US Open у меня была возможность потренироваться. Я очень рано приехал на . Очень много работал над физикой и на корте. И это очень быстро дает плоды.

Я уверен в своей работе, в дисциплине, но никогда не знаешь, когда они принесут результат. Волшебно смотреть, как это происходит, и я наслаждаюсь тем, что сейчас так играю. Мне удалось добиться стабильности. Для теннисиста это очень ценно.

Это придает уверенности, и я очень доволен тем, как сейчас складывается моя карьера. И надеюсь продолжать как можно дольше.

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