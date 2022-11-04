Оже-Альяссим выиграл 16-й матч подряд и второй раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Теги ATP Rolex Paris Masters Фрэнсис Тиафу Феликс Оже-Альяссим Теннис

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим на «Мастерсе» в Париже обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:1, 6:4.

Для канадца это 16-я победа подряд. За три предыдущих недели он взял титулы во Флоренции, Антверпене и Базеле.

В Париже Оже-Альяссим второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Первый был в 2019-м в Майами, где он проиграл Джону Изнеру.

Во Франции канадец сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (ведет 3:0 в личке и одержал две победы после того, как испанец стал №1) или Хольгером Руне (ведет 1:0, победил его в финале в Базеле).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные