Оже-Альяссим выиграл 16-й матч подряд и второй раз вышел в полуфинал «Мастерса»
Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим на «Мастерсе» в Париже обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:1, 6:4.
Для канадца это 16-я победа подряд. За три предыдущих недели он взял титулы во Флоренции, Антверпене и Базеле.
В Париже Оже-Альяссим второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Первый был в 2019-м в Майами, где он проиграл Джону Изнеру.
Во Франции канадец сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (ведет 3:0 в личке и одержал две победы после того, как испанец стал №1) или Хольгером Руне (ведет 1:0, победил его в финале в Базеле).
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