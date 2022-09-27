Медведев, Рублев, Хачанов, Циципас заявились на турнир в Вене, Алькарас, Рууд, Оже-Альяссим, Кириос – в Базеле

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Опубликована заявка турнира ATP 500 в Вене, который пройдет с 24 по 30 октября.

В Австрии планируют выступить:

Полностью список здесь.

Также стал известен список участников турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет в те же даты.

Среди них:

  • Карлос Алькарас;
  • Каспер Рууд;
  • Феликс Оже-Альяссим;
  • Пабло Каррено-Буста;
  • Марин Чилич;
  • Ник Кириос;
  • Энди Маррей;
  • Стэн Вавринка.

Полностью заявка здесь.

Таким образом, из топ-37 на эти турниры не заявились только Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Александр Зверев.

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