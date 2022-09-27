Медведев, Рублев, Хачанов, Циципас заявились на турнир в Вене, Алькарас, Рууд, Оже-Альяссим, Кириос – в Базеле

Опубликована заявка турнира ATP 500 в Вене, который пройдет с 24 по 30 октября.
В Австрии планируют выступить:
- Даниил Медведев;
- Андрей Рублев;
- Карен Хачанов;
- Стефанос Циципас;
- Кэмерон Норри;
- Янник Синнер;
- Тэйлор Фриц;
- Маттео Берреттини;
- Диего Шварцман;
- Фрэнсис Тиафу.
Полностью список здесь.
Также стал известен список участников турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет в те же даты.
Среди них:
- Карлос Алькарас;
- Каспер Рууд;
- Феликс Оже-Альяссим;
- Пабло Каррено-Буста;
- Марин Чилич;
- Ник Кириос;
- Энди Маррей;
- Стэн Вавринка.
Полностью заявка здесь.
Таким образом, из топ-37 на эти турниры не заявились только Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Александр Зверев.