Медведев, Рублев, Хачанов, Циципас заявились на турнир в Вене, Алькарас, Рууд, Оже-Альяссим, Кириос – в Базеле

Опубликована заявка турнира 500 в Вене, который пройдет с 24 по 30 октября.

В Австрии планируют выступить:

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Полностью список здесь.

Также стал известен список участников турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет в те же даты.

Среди них:

Карлос Алькарас;

Каспер Рууд;

Феликс Оже-Альяссим;

Пабло Каррено-Буста;

Марин Чилич;

Ник Кириос;

Энди Маррей;

Стэн Вавринка.

Полностью заявка здесь.

Таким образом, из топ-37 на эти турниры не заявились только Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Александр Зверев.

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