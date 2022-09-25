Тиафу о победе сборной Мира в Кубке Лэйвера: «Парни проявили себя, мы сделали это все вместе. Закатим большой праздник»

19-я ракетка мира прокомментировал чемпионство сборной Мира в Кубке Лэйвера.

Он принес команде победу, обыграв Стефаноса Циципаса (1:6, 7:6, 10-8).

«Это невероятное чувство. Наш капитан Джонни Мак устал от поражений. Он сказал, что в этом году с пятой попытки мы должны добиться успеха.

Парни проявили себя. Феликс [Оже-Альяссим] обыграл Новака [Джоковича], плюс Джек [Сок] и Феликс провели невероятную пару. Мы сделали это все вместе, не только я.

Я от души старался успешно выступить. Это круто. Сегодня мы закатим большой праздник».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе