Циципас о победе над Муте: «Доволен, потому что мне пришлось бороться не только с игроком, но и с трибунами»

прокомментировал победу над в третьем круге «Мастерса» в Париже – 6:3, 7:6.

«Я доволен, потому что мне пришлось бороться не только с игроком, но и с трибунами. Когда я играю, то об этом не думаю, но это всегда на фоне.

В итоге у меня все хорошо получилось. Я был очень надежен, стабилен и знал, что могу создать больше возможностей при помощи подачи. Я был полностью сосредоточен на каждом розыгрыше».

Также Циципас прокомментировал трудности во втором сете – например, отрезок, когда Муте выиграл 16 очков на подаче подряд.

«В такие моменты нужно сохранять спокойствие. В прошлом у меня уже были такие ситуации, и я примерно знаю, каково не прорваться в такой момент. Но при этом я понимал, что он максимально сосредоточен – возможно, это была его последняя возможность что-то показать.

Так что я просто старался не выключаться, ждал возможности в концовке сетка. В итоге за счет своих игровых качеств я сумел извлечь лучшее из своего тенниса».

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