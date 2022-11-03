Симон о завершении карьеры: «Я умиротворен. Потому что я уверен в правильности решения»

рассказал, какие эмоции испытывает после завершения карьеры.

За 20 лет в профессиональном туре француз провел 898 матчей и выиграл 504, включая 34 против соперников из топ-10. На его счету 22 финала , в которых он выиграл 14 титулов. В рейтинге Симон поднимался на шестое место.

В Париже он дошел до третьего круга, где проиграл №8 в мире .

«Я умиротворен. Потому что я уверен в своем решении, уверен в его правильности. На этой неделе каждый матч напоминал мне, почему я был так уверен.

Стресс перед матчами, боль после матчей. И постоянно справляться с этим уже становилось тяжело. Еще ничего, когда ты знаешь, что ты в середине карьере, что ты продвигаешься вперед и это необходимо.

Но в какой-то момент боль та же, стресс тот же, а ты больше не выигрываешь. Когда ты не чувствуешь, что продвигаешься вперед, становится очень тяжело.

Из-за этого стресса только больше, и боль с возрастом все сильнее. Поэтому у меня никаких сожалений. Три матча на этой неделе меня полностью вымотали, и я вспомнил, почему решил уйти.

Но было и многое, что я люблю, из-за чего я всегда хотел быть теннисистом. Поэтому я говорю, что мне повезло, что я очень долго играл.

Но я не могу сказать, что с восьми утра и до отбоя было только счастье. По некоторым вещам я скучать не буду. По аэропортам, например. У меня вообще есть список того, по чему я не буду скучать.

А вот по журналистам – буду (улыбается)».

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