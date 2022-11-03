Оже-Альяссим завершил карьеру Симона, выиграл 15-й матч подряд и станет минимум 6-й ракеткой мира

Восьмая ракетка мира в третьем круге турнира в Париже обыграл 37-летнего . Француз провел последний матч в карьере.

Оже-Альяссим, в свою очередь, одержал 15-ю победу подряд. За три предыдущих недели он выиграл титулы во Флоренции, Антверпене и Базеле.

По итогам Парижа канадец обновит рейтинговый рекорд и станет минимум шестой ракеткой мира. В случае выхода в финал он дебютирует в топ-5.