Оже-Альяссим завершил карьеру Симона, выиграл 15-й матч подряд и станет минимум 6-й ракеткой мира
Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим в третьем круге турнира в Париже обыграл 37-летнего Жиля Симона. Француз провел последний матч в карьере.
Оже-Альяссим, в свою очередь, одержал 15-ю победу подряд. За три предыдущих недели он выиграл титулы во Флоренции, Антверпене и Базеле.
По итогам Парижа канадец обновит рейтинговый рекорд и станет минимум шестой ракеткой мира. В случае выхода в финал он дебютирует в топ-5.
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