Оже-Альяссим завершил карьеру Симона, выиграл 15-й матч подряд и станет минимум 6-й ракеткой мира

Теги Жиль Симон ATP Rolex Paris Masters Феликс Оже-Альяссим Теннис

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим в третьем круге турнира в Париже обыграл 37-летнего Жиля Симона. Француз провел последний матч в карьере. 

Оже-Альяссим, в свою очередь, одержал 15-ю победу подряд. За три предыдущих недели он выиграл титулы во Флоренции, Антверпене и Базеле. 

По итогам Парижа канадец обновит рейтинговый рекорд и станет минимум шестой ракеткой мира. В случае выхода в финал он дебютирует в топ-5. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные