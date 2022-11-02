37-летний Симон на последнем турнире в карьере обыграл №11 в мире Фрица

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188-я ракетка мира Жиль Симон во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл №11 Тэйлора Фрица – 7:5, 5:7, 6:4.

37-летний Симон после этого турнира завершит карьеру. В Париже он провел на корте почти шесть часов – 2:50 против Энди Маррея в первом раунде и 3:06 сегодня.

11-я ракетка мира Фриц – самый рейтинговый соперник, обыгранный Симоном, с тех пор, как в феврале-2020 француз победил Даниила Медведева.

Дальше Симон сыграет с №8 Феликсом Оже-Альяссимом.

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