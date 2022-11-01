Симон, отыграв подачу на матч у Маррея на своем последнем турнире: «Рад, что победил, потому что Энди в каком-то смысле испортил мне карьеру»

Бывшая шестая ракетка мира обыграл в первом круге «Мастерса» в Париже (4:6, 7:5, 6:3). При счете 4:6, 3:5 француз отыграл подачу на матч.

Счет в личных встречах стал 16:3 в пользу Маррея.

Симон проводит последний турнир в карьере. Весной он объявил, что завершит карьеру после этого сезона.

«Я рад, что победил, потому что Энди в каком-то смысле испортил мне карьеру (смеется). Я проиграл ему 16 матчей – почти целый сезон поражений. «Большие шлемы», «Мастерсы», даже один финал... Я думал, он будет портить мне карьеру до самого конца, но нет, не сегодня», – сказал Симон после матча.

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