Маррей после поражения от Симона не пожал руку судье, который не мог успокоить шумных зрителей

не пожал руку судье на вышке Фергюсу Мерфи после матча против в первом круге «Мастерса» в Париже.

По ходу матча Маррей жаловался, что его отвлекало поведение болельщиков, которые поддерживали француза. Например, они кричали во время подброса мяча на подаче Маррея.

В одном из эпизодов Маррей попросил вызвать на корт супервайзера, так как судья не мог успокоить шумных зрителей. Мерфи этого не сделал.

«Если вы ничего не сделаете, я не буду играть», – сказал Маррей. «Это ваш выбор», – ответил судья.

Матч закончился со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Симона. Маррей вел 6:4, 5:3, но не подал на матч. Позже он сказал, что в середине второго сета у него начались судороги.

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