Маррей после поражения от Симона не пожал руку судье, который не мог успокоить шумных зрителей

Теги Энди Маррей Жиль Симон ATP Rolex Paris Masters судьи Теннис

Энди Маррей не пожал руку судье на вышке Фергюсу Мерфи после матча против Жиля Симона в первом круге «Мастерса» в Париже.

По ходу матча Маррей жаловался, что его отвлекало поведение болельщиков, которые поддерживали француза. Например, они кричали во время подброса мяча на подаче Маррея.

В одном из эпизодов Маррей попросил вызвать на корт супервайзера, так как судья не мог успокоить шумных зрителей. Мерфи этого не сделал.

«Если вы ничего не сделаете, я не буду играть», – сказал Маррей. «Это ваш выбор», – ответил судья.

Матч закончился со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Симона. Маррей вел 6:4, 5:3, но не подал на матч. Позже он сказал, что в середине второго сета у него начались судороги.

Симон проводит последний турнир в карьере

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные