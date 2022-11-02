Оже-Альяссим отыграл у Имера сет и брейк и одержал 14-ю победу подряд

Восьмая ракетка мира обыграл во втором круге «Мастерса» в Париже – 6:7, 6:4, 7:6.

Во втором сете канадец уступал 1:4, и в гейме на его подаче у Имера было два брейк-пойнта. В третьем уже Оже-Альяссим дважды вел с брейком.

Канадец одержал 14-ю победу подряд. За предыдущие три недели он взял титулы во Флоренции, Антверпене и Базеле.

Кроме того, Оже-Альяссим 20-й раз в карьере провел решающий тай-брейк и одержал 10-ю победу. Он прервал серию из четырех подряд поражений.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе