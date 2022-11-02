Медведев выпадет из топ-3 после «Мастерса» в Париже

Теги рейтинги ATP Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев в понедельник потеряет место в топ-3 рейтинга ATP.

При обновлении рейтинга у россиянина сгорят очки за финал «Мастерса» в Париже (600) и финал итогового турнира ATP (1000). Поэтому его точно обойдет Стефанос Циципас, гарантировавший это выходом в третий круг в Париже.

Кроме того, Медведева может обойти Каспер Рууд (это точно произойдет, если норвежец пройдет еще один круг в Париже), а еще теоретически это могут сделать Феликс Оже-Альяссим или Андрей Рублев.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные