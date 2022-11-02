Медведев выпадет из топ-3 после «Мастерса» в Париже

в понедельник потеряет место в топ-3 рейтинга ATP.

При обновлении рейтинга у россиянина сгорят очки за финал «Мастерса» в Париже (600) и финал итогового турнира ATP (1000). Поэтому его точно обойдет , гарантировавший это выходом в третий круг в Париже.

Кроме того, Медведева может обойти (это точно произойдет, если норвежец пройдет еще один круг в Париже), а еще теоретически это могут сделать или .

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