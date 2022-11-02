Циципас о том, что выиграл больше всех матчей в этом году: «Это отличная награда и большая честь. Но я голоден. Хочу большего»

прокомментировал то, что впервые с 2019-го выиграл матч на «Мастерсе» в Париже.

В прошлом году грек из-за травмы локтя снялся с первого круга. Сейчас он одержал победу над в первом круге «Мастерса» в Париже – 6:3, 6:4.

«Я очень хотел выйти и провести полноценный матч. В прошлом году у меня не получилось, и это было очень болезненно. Я не из тех, кто привык сниматься с матчей. Это не очень приятные воспоминания.

Я доволен тем, как сейчас сыграл, доволен своим уровнем. Отличное начало.

Я хорошо двигался, хорошо диктовал ход розыгрышей. И я все сочетал – защиту, переход в атаку. Хорошо подавал и был спокоен в важные моменты. Все получалось».

Также Циципас прокомментировал то, что в этом году провел и выиграл больше всех матчей в туре. Его спросили, хорошо ли он себя чувствует в конце сезона.

«Сейчас – да. Я об этом не думаю.

Быть первым – это отличная награда и большая честь. Но я голоден. Хочу большего», – сказал Циципас в послематчевом интервью.

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