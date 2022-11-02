Зверев впервые за 5 лет выпадет из топ-10

Шестая ракетка мира на следующей неделе опустится минимум на 11-ю строчку рейтинга.

Это произойдет, потому что у него сгорят 1660 очков: 360 за полуфинал «Мастерса» в Париже и 1300 за титул на итогового турнира.

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