Зверев впервые за 5 лет выпадет из топ-10
Шестая ракетка мира Александр Зверев на следующей неделе опустится минимум на 11-ю строчку рейтинга.
Это произойдет, потому что у него сгорят 1660 очков: 360 за полуфинал «Мастерса» в Париже и 1300 за титул на итогового турнира.
Зверев выпадет из топ-10 впервые с июля 2017 года.
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