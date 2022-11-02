Швентек о пустых трибунах на итоговом турнире WTA: «Я бы очень хотела увидеть больше людей. Пожалуйста, приходите и смотрите наши матчи»

Первая ракетка мира прокомментировала проблемы с посещаемостью на итоговом турнире в Форт-Уорте.

«Надеюсь, скоро мы увидим полный стадион. Я очень люблю подпитываться энергией зрителей», – сказала полька после победы в первом раунде группового этапа.

Кроме того, Швентек записала видео для инстаграма WTA, в котором призывала болельщиков на трибуны.

«Я бы очень хотела увидеть больше людей на трибунах. Уверена, что мы можем показывать хороший теннис и устроить для вас шоу. Так что, пожалуйста, приходите и смотрите наши матчи».

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