Швентек о пустых трибунах на итоговом турнире WTA: «Я бы очень хотела увидеть больше людей. Пожалуйста, приходите и смотрите наши матчи»
Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала проблемы с посещаемостью на итоговом турнире WTA в Форт-Уорте.
«Надеюсь, скоро мы увидим полный стадион. Я очень люблю подпитываться энергией зрителей», – сказала полька после победы в первом раунде группового этапа.
Кроме того, Швентек записала видео для инстаграма WTA, в котором призывала болельщиков на трибуны.
«Я бы очень хотела увидеть больше людей на трибунах. Уверена, что мы можем показывать хороший теннис и устроить для вас шоу. Так что, пожалуйста, приходите и смотрите наши матчи».
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