Шарапова о том, чему хотела бы научить сына: «Быть собой – это лучший совет. Я старалась никогда не притворяться»

Мария Шарапова рассказала, какие жизненные уроки хотела бы преподать сыну на основе своего опыта.

«Я думаю, что быть собой – это лучший совет. Я старалась никогда не притворяться, что я не такая, какая есть на самом деле. Думаю, что естественность важнее всего – особенно в современном обществе, где в нас со всех сторон летят разные влияния.

Все эти влияния – хорошие и плохие – могут очень быстро пробудить в тебе желание быть кем-то, кем ты не являешься. Очень важно знать, кто ты на самом деле, понять, что ты в себе любишь, что ты хочешь сказать – а не то, что от тебя хотят услышать.

И всегда нужно оставаться любопытным. Это очень важно. Никогда нельзя считать себя самым умным, всегда нужно оставлять себе простор для роста. Это самое важное».

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