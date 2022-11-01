Мария Шарапова: «Я была готова к материнству и всегда об этом мечтала»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» рассказала, какой жизненный этап сложнее: спортивная карьера или материнство. В июле она родила сына Тео.

– Трудно сказать! Думаю, зависит от того, на каком этапе ты находишься; я не могу их сравнивать. Я была готова к материнству и всегда об этом мечтала. У меня очень хорошие отношения с мамой – мы очень близки и многим делимся, – и я единственный ребенок, поэтому я понимала, что готова стать мамой и передать свой опыт.

Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш, хотя это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так. Всегда есть что-то новое, что можно узнать и о ребенке, и о себе. Это прекрасно, но в то же время сложно.

Спорт тоже очень сложный, потому что он требует ежедневной практики. В частности, я каждую неделю играла в теннис, и независимо от того, побеждала или нет, должна была прибавлять и показывать результат на следующей неделе. Это требовало больших усилий: нет такого, что тебе всегда комфортно и ты всегда уверена в себе. Не знаю, подходящий ли это ответ, но обе роли очень сложные, но по-своему.

– Как изменился ваш режим с рождением ребенка?

– В основном я прошу: «Пожалуйста, поспи спокойно, чтобы у меня было спокойное утро!». Но на самом деле он очень тихо спит, мне повезло.

Еще режим во многом касается питания. Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть. Во время беременности такого не было, так что это интересный баланс.

Сейчас мне приходится постоянно вырабатывать молоко (смеется), поэтому мне нужна еда! Это странный баланс, и я все еще в нем разбираюсь, но здоровье всегда начинается с того, что ты ешь. Это трудно, но я стараюсь выработать привычку плотно завтракать. Обычно я готовлю овсянку, нарезаю фрукты, добавляю семена льна, чиа и немного меда. С этого практически и начинается мой день.

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