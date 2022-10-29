Тарпищев о шансах Касаткиной выйти из группы на итоговом: «Чем быстрее покрытие, тем хуже для Дарьи»

Теги Шамиль Тарпищев WTA WTA Finals Дарья Касаткина Теннис

Шамиль Тарпищев оценил шансы Дарьи Касаткиной выйти из группы на итоговом турнире WTA. На групповом этапе россиянка сыграет с Игой ШвентекКоко Гауфф и Каролин Гарсия.

«Чем быстрее покрытие, тем хуже для Касаткиной. У нее нет второй подачи, и ей нужен медленный корт, чтобы появились шансы. Фаворитка здесь, понятно, Швентек.

С Гауфф и Гарсия как будет играть – посмотрим, но, опять же, все будет зависеть от покрытия на турнире», – цитирует Тарпищева ТАСС.

С кем Касаткина играет на итоговом турнире WTA? Кто остановит доминатора Швентек? Изучаем последнюю зарубу сезона 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные