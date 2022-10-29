Тарпищев о шансах Касаткиной выйти из группы на итоговом: «Чем быстрее покрытие, тем хуже для Дарьи»

Шамиль Тарпищев оценил шансы Дарьи Касаткиной выйти из группы на итоговом турнире WTA. На групповом этапе россиянка сыграет с Игой Швентек, Коко Гауфф и Каролин Гарсия.

«Чем быстрее покрытие, тем хуже для Касаткиной. У нее нет второй подачи, и ей нужен медленный корт, чтобы появились шансы. Фаворитка здесь, понятно, Швентек.

С Гауфф и Гарсия как будет играть – посмотрим, но, опять же, все будет зависеть от покрытия на турнире», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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