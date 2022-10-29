Касаткина о соперницах по группе на итоговом: «Я знала, что кто бы мне ни попался, будет большая битва»

Дарья Касаткина прокомментировала жеребьевку группового этапа итогового турнира WTA. Россиянка попала в группу с Игой Швентек, Коко Гауфф и Каролин Гарсия.

«Конечно, все группы очень тяжелые. Я знала, что кто бы мне ни попался, будет большая битва, и чтобы победить, нужно выложиться по максимуму. Будет весело», – сказала Касаткина после жеребьевки.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе