Итоговый турнир WTA. Касаткина, Швентек и Гауфф попали в одну группу, Жабер и Соболенко – в другую

Прошла жеребьевка итогового турнира WTA в Форт-Уорте. Группы в этом году названы в честь американских теннисисток – Трэйси Остин и Нэнси Ричи.

В Группу Трэйси Остин попали: Ига Швентек (1), Коко Гауфф (4), Каролин Гарсия (6) и Дарья Касаткина (8).

В Группу Нэнси Ричи вошли: Онс Жабер (2), Джессика Пегула (3), Мария Саккари (5) и Арина Соболенко (7).

Матчи начнутся в понедельник.

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