Сорана Кырстя: «В Adidas мне говорили, что я хорошо выгляжу для спортсменки и что «лучше хорошо выглядеть и быть в топ-20, чем выглядеть не очень, но быть №1»

Сорана Кырстя рассказала, по какому принципу Adidas заключает рекламные контракты.

«Когда у меня был контракт с Adidas, они постоянно говорили, что я хорошо выгляжу для спортсменки и что «лучше хорошо выглядеть и быть в топ-20, чем выглядеть не очень, но быть №1».

Логика такая: когда ты в топ-20, ты всегда на виду. Тебя видят 24/7, каждую неделю, на каждом турнире. И мне говорили: «Лучше быть красивой в топ-10, топ-20, чем менее красивой первой ракеткой мира». Но я их понимаю, им нужно охватывать определенную долю рынка».

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