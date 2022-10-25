Хачанов о полуфинале US Open: «Надеялся закончить турнир трофеем. Но это процесс, я в него верю»

рассказал, как на его психологию повлиял выход в полуфинал .

«Можно сколько угодно говорить об уверенности в себя, доверии процессу. И я всегда верю в себя, но когда ты добиваешься успеха, то получаешь дополнительную мотивацию. Раз ты хорошо выступил, почему бы так не выступать каждую неделю?

Это был отличный турнир. Конечно, чем дальше проходишь, тем большего хочешь. Я надеялся закончить турнир трофеем. Но это процесс, я в него верю. Мне нужно и дальше работать, оставаться скромным».

В первом круге в Вене Хачанов обыграл Джей-Джея Вульфа со счетом 7:6, 7:5.

«Сложный матч, упорный. На прошлой неделе я играл с другим американцем, Кордой, проиграл 5:7, 6:7. А сегодня такой счет в мою пользу.

Он очень опасный молодой игрок на подъеме. Я видел много его матчей, в которых он уничтожал соперников, так что я ждал тяжелой борьбы. Рад, что у меня получилось ее выиграть.

Я очень хорошо подавал, удерживал свои геймы, а потом ждал шансов – и реализовал их».

Хачанов построил карьеру на деньги дяди. Тот заработал миллиарды на «М.Видео» и мебели и создал под Карена турнир

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе