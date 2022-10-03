Кириос о поражении от Хачанова на US Open: «Было очень, очень обидно. Я считал себя фаворитом после того, как обыграл Медведева»

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос прокомментировал, что во вторник, когда он сыграет стартовый матч на турнире ATP в Токио, в австралийском суде будет рассмотрено дело по обвинению его в нападении на бывшую девушку.

«Я делаю все, что могу, предпринимаю все необходимые шаги, чтобы разобраться с этим во время, не занятое теннисом. Сейчас я в Токио и постараюсь показать хороший теннис, продолжить свои хорошие результаты и делать свою работу. Вот и все».

В первом круге Rakuten Open 27-летний австралиец сыграет с Чунь Синь Тсеном. Это будет его первый матч после поражения в четвертьфинале US Open от Карена Хачанова.

«Мне казалось, на US Open у меня был отличный шанс, поэтому то поражение было очень, очень обидным. Я считал себя фаворитом после того, как обыграл Медведева. Теперь жду Australian Open и хочу сохранить форму, продолжить играть так, как в этом году. Буду все делать правильно и уверен, что могу выиграть «Шлем».

В течение пары лет я не мог пройти дальше третьего круга. Я тренировался недостаточно усердно и, наверное, не относился к спорту так серьезно, как должен был. Но последние года полтора я тренируюсь очень, очень усердно. Нельзя просто приехать на «Большой шлем» и рассчитывать, что выиграешь его. Для этого нужно работать системно, иметь хорошую базу».

На этой неделе Кириос – 20-я ракетка мира. Ранее в этом году он выиграл турнир ATP в Вашингтоне – седьмой в карьере и первый за три года.

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