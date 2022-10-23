Саккари и Пегула в Гвадалахаре поборются за второй титул в карьере

Теги WTA Джессика Пегула Мария Саккари Guadalajara Open Akron Теннис

Шестая ракетка мира Мария Саккари вышла в финал в Гвадалахаре, обыграв Мари Бузкову (7:5, 6:4).

Саккари вышла во второй финал WTA 1000 в сезоне. Всего она седьмой раз поборется за титул WTA. На ее счету один трофей.

В финале Саккари встретится с №5 в мире Джессикой Пегулой, у которой тоже только один титул.

По итогам финала чемпионка станет третьей ракеткой мира, а финалистка – четвертой.

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