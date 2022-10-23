Пегула выиграла 40-й матч в сезоне и второй раз вышла в финал WTA 1000

Пятая ракетка мира обыграла Викторию Азаренко со счетом 7:6, 6:1.

Для американки это 40-я победа в этом сезоне. Она стала четвертой теннисисткой, преодолевшей этот рубеж после (40), (46) и (62).

Пегула вышла во второй финал в сезоне – и оба были на турнирах 1000 (в Мадриде проиграла Жабер). Всего для нее это пятый финал в карьере, и она поборется за второй титул (в 2019-м победила в Вашингтоне).

В финале Пегула сыграет с Марией Саккари или Мари Бузковой.

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