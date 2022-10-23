Пегула выиграла 40-й матч в сезоне и второй раз вышла в финал WTA 1000
Пятая ракетка мира Джессика Пегула обыграла Викторию Азаренко со счетом 7:6, 6:1.
Для американки это 40-я победа в этом сезоне. Она стала четвертой теннисисткой, преодолевшей этот рубеж после Дарьи Касаткиной (40), Онс Жабер (46) и Иги Швентек (62).
Пегула вышла во второй финал в сезоне – и оба были на турнирах WTA 1000 (в Мадриде проиграла Жабер). Всего для нее это пятый финал в карьере, и она поборется за второй титул (в 2019-м победила в Вашингтоне).
В финале Пегула сыграет с Марией Саккари или Мари Бузковой.
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