Пегула выиграла 40-й матч в сезоне и второй раз вышла в финал WTA 1000

Теги WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Онс Жабер Дарья Касаткина Ига Швентек Guadalajara Open Akron Теннис

Пятая ракетка мира Джессика Пегула обыграла Викторию Азаренко со счетом 7:6, 6:1.

Для американки это 40-я победа в этом сезоне. Она стала четвертой теннисисткой, преодолевшей этот рубеж после Дарьи Касаткиной (40), Онс Жабер (46) и Иги Швентек (62).

Пегула вышла во второй финал в сезоне – и оба были на турнирах WTA 1000 (в Мадриде проиграла Жабер). Всего для нее это пятый финал в карьере, и она поборется за второй титул (в 2019-м победила в Вашингтоне).

В финале Пегула сыграет с Марией Саккари или Мари Бузковой.

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