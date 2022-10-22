Циципас о победе над Имером: «Потребовалось найти некоторые творческие удары»

Пятая ракетка мира прокомментировал победу над в четвертьфинале в Стокгольме – 7:5, 6:3. Грек отыграл 10 из 11 брейк-пойнтов (единственный раз проиграл подачу, когда подавал на первый сет при счете 5:3) и повел 5:0 в матчах со шведом.

«Играть было непросто. Потребовалось показать хороший теннис, найти некоторые творческие удары, и я очень доволен результатом.

В этом матче пришлось очень много работать. Он был очень близок, получил небольшое преимущество, но я его остановил. Я оставался в борьбе, настаивал и в итоге забрал первый сет. Это был ключевой момент, после которого все сложилось.

Я хочу поздравить Микаэля с отличной борьбой. С нашего последнего матча он здорово прибавил. Думаю, он лучше меня знает, что делал последние месяцы, чтобы выйти на такой уровень».

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