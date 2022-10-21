Кецманович поправил журналистку, спросившую его о матче с Берреттини: «Я вообще-то с Музетти играю»
30-я ракетка мира Миомир Кецманович поправил журналистку, которая брала у него интервью после выхода в полуфинал турнира в Неаполе.
– Твой следующий соперник – местный парень Маттео Берреттини. Ты играл с ним однажды, это было в этом сезоне. Какие у тебя ожидания?
– Я играю с Музетти завтра.
В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча
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