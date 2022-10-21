Кецманович поправил журналистку, спросившую его о матче с Берреттини: «Я вообще-то с Музетти играю»

Теги ATP Миомир Кецманович Tennis Napoli Cup Теннис

30-я ракетка мира Миомир Кецманович поправил журналистку, которая брала у него интервью после выхода в полуфинал турнира в Неаполе.

– Твой следующий соперник – местный парень Маттео Берреттини. Ты играл с ним однажды, это было в этом сезоне. Какие у тебя ожидания?

– Я играю с Музетти завтра.

В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опрос

Слова Федотова после дерби – ок или не ок?
4092 голосa
Порядок: эмоции после матча же
40%
Владимир Федотов
Непорядок, так нельзя
60%
Зарема Салихова

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные