Организатор турнира в Неаполе о форс-мажорах: «Мы работали как заведенные, чтобы немедленно найти решения. Любой, кто разводит разговоры в соцсетях, – идиот»

Организатор турнира в Неаполе ответил на критику, связанную с некачественным покрытием, высокой влажностью и другими проблемами, возникшими по ходу соревнований.

«Мне не в чем себя упрекнуть. Совсем. А тем, кто возражает, я скажу, что мы доказываем свою надежность. Пусть другой турнир попробует найти, доставить и установить покрытие в рекордные сроки, как это сделали мы.

Mapei – ведущая мировой производитель [покрытий]. Когда турнир закончится, мы встретимся и все обсудим. Хотелось бы решить этот вопрос без конфликта, но ясно, что я буду требовать компенсации. Потому что то, что произошло в первые два дня, спровоцировало череду остальных событий. Но повторюсь: мы работали как заведенные, чтобы немедленно найти решения, которые позволили бы нам провести турнир в Неаполе. ATP могла бы перенести его в другое место. Любой, кто разводит разговоры в соцсетях, – идиот. Легко поднимать шум, не зная, что за этим стоит. Я здесь и отвечаю перед всеми, рискуя своей репутацией.

Здесь влажно, но у нас есть сушилки, большие и маленькие вентиляторы, оборудование, которое используется на всех турнирах в мире. Что еще мы должны были делать? Нам удастся в штатном режиме закончить турнир, который начался с большой проблемы. Меня не волнуют разговоры в соцсетях. Я отвечаю лично и не прячусь», – сказал Козимо Наполитано.

В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

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