Игрок, которого выселили из турнирного отеля в Неаполе, пока он проводил матч, встретился с организатором соревнований. Перед ним извинились

62-я ракетка мира в паре Николас Баррьентос рассказал, что встретился с одним из организаторов турнира в Неаполе. На этой неделе колумбиец пожаловался, что его выселили из отеля для игроков, пока он проводил матч.

«Сегодня у меня была возможность поговорить с Адольфо Варини, одним из организаторов турнира ATP 250 в Неаполе, и мы хорошо пообщались. Хотя я знаю, что турниру есть что улучшать, я лично ценю то, что он с нами поговорил и извинился за случившееся.

Очень приятная мелочь для меня и моей жены, которую больше всех задели события этой недели. Нам очень понравились подарки из Tramontano Napoli (магазин сумок, чемоданов и кожаных аксессуаров – Sports.ru)!»

В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

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