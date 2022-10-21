Муте о том, что снялся с матча в Неаполе: «Не хотел рисковать и продолжать игру на этом скользком корте»
65-я ракетка мира Корентен Муте объяснил, почему снялся со второго круга в Неаполе против Миомира Кецмановича (5:3, отказ).
«Хотелось бы продолжить матч, но из-за моей приводящей мышцы было слишком опасно дальше играть на этом корте.
Прошу прощения у зрителей, я выкладывался, но не хотел рисковать и продолжать игру на этом скользком корте.
Надеюсь, что буду готов к следующей неделе».
В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча
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