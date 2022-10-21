Саккари о матче с Кудерметовой за место на итоговом: «Мы обе хорошо проводим сезон. Все будет зависеть не от того, кто больше хочет, а от того, кто лучше сыграет»

Шестая ракетка мира прокомментировала четвертьфинал в Гвадалахаре против . Победительница матча квалифицируется на итоговый турнир.

«Это должно было случиться. У нас обеих были очень тяжелые сетки. Не было гарантий, что мы сыграем друг с другом в четвертьфинале. Страсть, то, как сильно мы этого хотим, привели нас к тому, что мы сыграем друг с другом за это место. Но все будет зависеть не от того, кто больше хочет, а от того, кто лучше сыграет.

Мы обе хорошо проводим сезон. Вот почему мы боремся за это место. Мне все равно, что люди говорят о моем сезоне, в котором были взлеты и падения: я лишь знаю, что я по-прежнему в топ-10. Я все еще одна из двух игроков, претендующих на оставшееся место».

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