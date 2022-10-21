Касаткина и Соболенко квалифицировались на итоговый турнир WTA, Кудерметова и Саккари разыграют последнее место

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Дарья Касаткина и Арина Соболенко квалифицировались на итоговый турнир WTA в Форт-Уорте. Они стали шестой и седьмой теннисисткой, отобравшейся на WTA Finals.

До них это сделали:

Таким образом, на итоговом осталось одно место, которое в четвертьфинале в Гвадалахаре разыграют Вероника Кудерметова и Мария Саккари.

Касаткина отобралась на итоговый впервые (в 2018-м была запасной), а Соболенко – второй раз в карьере и подряд.

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